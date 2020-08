Domenica 16 agosto il Mercato Riviera delle Palme torna a Pietra Ligure

Nel 2020 il Ferragosto cade proprio a cavallo del fine settimana. Quindi, perché non trascorrere la domenica immediatamente attaccata a questa festa con una meravigliosa giornata di shopping all’aria aperta?

Domenica 16 agosto a Pietra Ligure, dalle 8 alle 19:30, tornano gli Ambulanti del Mercato Riviera delle Palme. La location è d’eccezione, perfettamente all’altezza di un evento da domenica di ferragosto: stiamo parlando del centralissimo viale della Repubblica. Una strada ampia, vasta, dove è bello passeggiare tra i banchi e osservare in tutta calma le strepitose offerte presentate dai commercianti del Mercato Riviera delle Palme.

Commenta, a nome di tutti i banchi, Richard Biffi: “Per noi tornare a Pietra Ligure il giorno dopo ferragosto ha un fortissimo significato simbolico. Pietra Ligure è stato il primo comune a volerci e ad accoglierci dopo il lockdown, siamo ripartiti proprio da là il 21 giugno scorso con ottimi risultati”.

Prosegue Biffi: “Per la data del 16 abbiamo ottime aspettative. Si prevede il pienone in Liguria e offriremo il nostro meglio per soddisfare le richieste sia dei numerosi e attesissimi turisti, sia dei nostri affezionati clienti del comprensorio. Sulla zona Pietrese abbiamo da sempre un ottimo seguito”.

Quindi non resta che invitare tutti i Lettori alla massima partecipazione possibile, domenica 16 agosto, dalle 8 alle 19:30 a Pietra Ligure in viale della Repubblica. Troverete la proverbiale gentilezza e simpatia dei commercianti del Mercato Riviera delle Palme e tante, tantissime offerte capaci di coniugare qualità e convenienza. Dal tessile alla pelletteria, dagli accessori per la casa alla moda uomo e donna, fino ad arrivare alla moda mare per una seconda metà di estate ancora tutta da godere.

Sarà un meraviglioso weekend di ferragosto tra shopping e allegria!