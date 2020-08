La giallista Cristina Rava al Festival del Giglio di Laigueglia

Incontro con l'autore Cristina Rava, didattica in riva al mare con la biologia per i bambini e stone balancing saranno i protagonisti degli eventi di giornata di domani, 12 agosto, del Festival del Giglio.

Le attività ai Bagni Capo Mele vanno inizio i maggiori protagonisti dello Stone Balancing: dalle ore 11 alle ore 16, il litorale sarà animato da protagonisti dell'arte della posa delle pietre in equilibrio che affiancheranno i turisti in questa particolare disciplina. Saranno presenti Gianluigi Pistone, Nicola Sette, Graziella Monesiglio, Tonino Scafuro.

Alle ore 17 appuntamento con Davide Siri, sul lungomare per conoscere flora e fauna marina attraverso giochi e laboratori aperti ai bambini di tutte le età. Alle ore 19,15 da non perdere l'appuntamento settimanale dei "Mercoledì Letterari ai Bagni Capo Mele" per l'incontro con l'autore in cui sarà protagonista la brillante scrittirice Cristina Rava.

Durante l'appuntamento non mancherà la possibilità di carpire, alla nota autrice di libri gialli, i segreti dei suoi successi letterari. Tutte le attività del Festival del Giglio di Capomele sono gratuite.