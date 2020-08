Sabino Galante espone presso la sede UCAI in piazza dei Leoni ad Albenga

“La pioggia, così come la memoria, confonde e sfuma i contorni delle cose. Nel ripensare ai ricordi d’infanzia, la mente si sofferma solo su alcuni dettagli, garantendone l’autenticità” scrive Francesca Bogliolo dell’arte di Sabino Galante che, dal 14 agosto al 26 agosto 2020, fa tappa ad Albenga.

Una mostra curata da Francesca Bogliolo e Matteo Scavetta nella rinnovata sede del Centro UCAI Albenga-Imperia, sita nella splendida cornice di Piazza dei Leoni nel Centro Storico albenganese. Un’occasione unica per ripartire dopo il lockdown e per ritornare a godere di un valente artista in grado non solo di farci rivivere con le sue opere la nostra infanzia, ma anche di portarci nella splendida cornice storica artistica di un centro storico molto amato dagli albenganesi e dai turisti.

Racconta l’artista di sé stesso: “Comunicare, questo è il mio intento. Dire di me e del mio rapporto con la realtà. Questo chiedo ai miei lavori. L’Opera d’Arte è quell’opera del passato, ma anche del presente, in grado di far vibrare le corde del cuore dell’uomo, che indipendentemente da tutto ti muove, ti fa sentire bene. Non si sa come o perché ma ti introduce al mistero, alla bellezza. Dipingere è per me una necessità, è il tentativo di fermare un istante di quella bellezza, è un cammino a tentoni, è un avvicinarsi”.

L'inaugurazione della personale sarà venerdì 14 agosto alle ore 19:30. Sarà presente l’artista. Durante l’evento verrà offerto un piccolo vernissage. La mostra è realizzata in collaborazione con la galleria WikiArte di Bologna e vede il patrocinio dell’Ucai e del Comune di Albenga., L’allestimento è a cura di “Un quadro di te”.









Titolo: Sabino Galante. Mostra Personale





Data: 14 agosto - 26 agosto 2020

Sede: UCAI Sezione Albenga-Imperia - Piazza dei Leoni 1A, Albenga

Curatela: Francesca Bogliolo – Matteo Scavetta

Orari mostra: 19:30 – 23:30

Inaugurazione: 14 agosto 2020 alle ore 19:30

Con il Patrocinio di: Comune di Albenga

In collaborazione con: Galleria WikiArte di Bologna e Un Quadro di Te

Info: 320/1483749