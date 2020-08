Elezioni regionali, il dottor Brunello Brunetto corre con la Lega: "Ritengo di poter dare un contributo al miglioramento di quanto fatto in tema di Sanità"

"Care amiche e cari amici, ho accettato la proposta di essere candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale. L’ho fatto perché ritengo di poter dare un contributo al miglioramento di quanto, negli ultimi anni, fatto in tema di Sanità". Così Brunello Brunetto, primario del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Paolo di Savona, annuncia ufficialmente la propria candidatura alle prossime elezioni regionali con la Lega.

"La recente epidemia legata al CoVid ha messo a nudo lacune e criticità alle quali si dovrà mettere mano - prosegue Brunetto - Anche per questo motivo vorrò mettere a disposizione la mia competenza maturata come medico ospedaliero. Con passione e dedizione, negli ultimi 35 anni, ho lavorato con i miei Colleghi, gli infermieri e tutte le altre figure impegnate, in prima linea, nell’emergenza, a favore della collettività. Questo punto di osservazione privilegiato mi permette, anche alla luce delle posizioni dirigenziali raggiunte, di potermi considerare competente ed adeguato ad essere un riferimento per la Sanità ligure".