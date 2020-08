Forza Italia, Tajani ringrazia Bistolfi. Bagnasco lo nomina vice coordinatore regionale

Il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, d’intesa con il vice presidente nazionale del partito, Antonio Tajani, ha nominato il ventimigliese Filippo Maria Bistolfi vice coordinatore regionale. Una decisione che Bagnasco stava valutando già da qualche tempo e che è giunta a maturazione nei giorni scorsi, dopo la scelta di Bistolfi di fare un “passo di lato” rispetto alla sua candidatura alle elezioni regionali, per favorire il buon esito dell’accordo tra Forza Italia, Liguria Popolare e Polis sulla formazione delle liste, in particolare nella circoscrizione provinciale di Imperia. Un gesto molto apprezzato anche dai vertici nazionali del partito, tanto che è stato lo stesso vice presidente Antonio Tajani, domenica, a telefonare a Bistolfi per ringraziarlo, rilanciando la proposta di Bagnasco di nominarlo vice coordinatore regionale.

“La scelta compiuta dall’amico Filippo Bistolfi – dichiarano Tajani e Bagnasco - è l’ennesima prova della sua grande sensibilità e intelligenza politica, grazie alle quali il progetto della lista unitaria dei moderati e dei popolari, fortemente voluto dal presidente Berlusconi, ha potuto non arenarsi sul nascere. Questo è un ulteriore tassello che Bistolfi porta in dote al partito e che si va ad aggiungere all’impegno sempre profuso per Forza Italia sul territorio. Da qui la decisione di nominarlo, a norma di Statuto, vice coordinatore regionale”.

“In questi mesi, sin dall’inizio del mio mandato come coordinatore regionale – aggiunge Bagnasco – Filippo si è distinto per la passione e la determinazione con cui ha sostenuto l’azione di rilancio e riorganizzazione del partito che sto portando avanti. Ha coinvolto persone, allargato i confini di Forza Italia, promosso iniziative di solidarietà durante il periodo del lockdown, creato una bellissima squadra di giovani che rappresenta un patrimonio per tutto il nostro movimento politico, ha intessuto un dialogo proficuo con tanti amministratori locali, ha aperto una sede nella città di Ventimiglia, e tante altre cose. Per tutti questi motivi, d’intesa con il vice presidente nazionale Antonio Tajani e con i nostri parlamentari liguri Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè, ho deciso di promuovere la sua nomina a vice coordinatore regionale”.

“Sono certo che Filippo Bistolfi porterà un contributo di prima qualità alla crescita di Forza Italia in Liguria, a partire dall’area del Ponente. Sono orgoglioso di poterlo avere, assieme al mio portavoce Gianteo Bordero, tra i collaboratori più stretti e fidati”, conclude il coordinatore regionale.