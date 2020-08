Quiliano, consiglio comunale in presenza, il PD: "Ringraziamo il sindaco per la celerità, ma la risposta è insoddisfacente"

E' una risposta celere ma insoddisfacente nel merito quella giunta dal sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, al circolo PD della cittadina dell'entroterra savonese di tornare a svolgere i consigli comunali in presenza o quantomeno in diretta streaming.

Nei giorni scorsi era arrivata la risposta del primo cittadino, il quale aveva ricordato come sia la Conferenza dei Capigruppo sia il consiglio comunale, tenutesi rispettivamente il 21 e 28 luglio, l'amministrazione abbia incaricato il Comitato Covid in seno all'ente "affinché, recependo le indicazioni del nostro RSPP, predisponga un aggiornamento del vigente Protocollo Covid, con una specifica estensione delle funzionalità interne agli edifici comunali, con riguardo all'effettuazione delle sedute del Consiglio Comunale in presenza e con l'accesso al pubblico".

"Tale tematica è stata successivamente trattata in occasione della riunione del Comitato Covid - ha affermato nella sua risposta il sindaco -, aperta ai Responsabili dei Servizi, tenutasi il 22 luglio. A tutt'oggi tale regolamentazione è in corso di sviluppo, anche alla luce delle problematiche attinenti all'emergenza epidemiologica in corso, con riferimento alla tutela della salute degli Assessori, dei Consiglieri, dei Funzionari e dipendenti comunali, sia dei cittadini presenti".

Per quanto concerne invece le dirette streaming "l'amministrazione si attiene a quanto espressamente indicato nel vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale — così come approvato in epoca antecedente al nostro insediamento e revisionato / aggiornato con voto unanime nella seduta del 21 gennaio 2020 — che non prevede tale istituto, tenuto conto che oltretutto i verbali delle deliberazioni assunte contengono un'ampia sintesi degli interventi e delle dichiarazioni rese nel corso delle sedute” ha poi continuato il sindaco.

"Ringraziamo per sollecita risposta, ma nello stesso tempo vorremmo fare alcune puntualizzazioni" affermano dal circolo dem quilianese.

"Primo che come partito non c’è mai stato preannunciato alcunché;

non prendendo parte, e non potrebbe essere diversamente, alle conferenze dei capigruppo, e neppure alle sedute del Consiglio comunale, e in ciò consiste il vulnus democratico, visto che in questo momento non è possibile assistervi".

"Secondo, non riusciamo a capire i ritardi nell’aggiornamento del 'vigente Protocollo Covid', visto che le normative nazionali vigenti permettono già le riunioni in luoghi chiusi ovviamente attenendosi alle distanze e all’uso delle mascherine, e che molti comuni 'viciniori' si sono già adeguati, vedi Vado Ligure, Albissola Marina e Spotorno per citarne alcuni, che fanno già sedute comunali in presenza. Riteniamo quindi sia solo una questione di volontà amministrativa" prosegue.

"Per quanto concerne infine l'effettuazione delle dirette streaming, la risposta che ci viene data adducendo che il regolamento precedente e l’aggiornamento di questa amministrazione al 21 gennaio 2020, non lo permetta, ci lascia alquanto perplessi, visto che in Italia la pandemia si è conclamata solo nel mese di febbraio, questo regolamento non poteva in alcun modo, prevedere e prendere in considerazione questo evento straordinario ed eccezionale".