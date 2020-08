Regionali 2020: la savonese Maria Maione annuncia la candidatura con la Lega

Maria Maione, segretario della Lega a Savona, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, annuncia: "È con emozione che vi comunico di aver accettato la candidatura alle elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo nel collegio della provincia di Savona.

Ringrazio di cuore per questa grande opportunità e per la fiducia riposta nella mia persona. Savonese, commerciante, rappresentante della gente, Segretario Cittadino Lega Salvini Premier con gli stessi problemi che tutti noi abitanti di questo territorio viviamo sulla nostra pelle quotidianamente.

Determinata e concentrata nell'affrontare, da domani ancora di più, questa nuova sfida stando e andando, come ho sempre fatto, tra la gente... per la gente! Per questa grande sfida avrò bisogno di voi! Aiutatemi a portare la voce del nostro territorio in Regione e a porter dare risposte concrete!

Una savonese in Regione #tralagente #perlagente!"