Vado, il sindaco Giuliano appoggia Toti e il Pd non ci sta: "Dichiarazione che ci sconcerta e preoccupa"

Il Circolo del Partito Democratico di Vado Ligure respinge in toto la posizione assunta ieri dal sindaco Monica Giuliano in merito alle prossime elezioni regionali.

La prima cittadina vadese in un post sul suo profilo Facebook ha fatto capire che non appoggerà il candidato della coalizione Pd-M5S Ferruccio Sansa ma che appoggerà il presidente uscente Giovanni Toti. Una decisione che all'interno del centrosinistra savonese ha provato uno scossone totale in quanto lo stesso sindaco. eletta grazie ai voti della sinistra, è stata da sempre esponente del Pd, fino all'anno scorso quando ha deciso di non rinnovare la tessera del partito.

"La dichiarazione di sostegno al presidente uscente della giunta regionale Giovanni Toti espressa dal sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano sconcerta e preoccupa. Monica Giuliano è un valido amministratore pubblico cresciuto politicamente grazie alla cultura di sinistra così fortemente radicata nel nostro territorio; grazie a figure di vari amministratori che in passato in lei hanno creduto e su di lei hanno investito Vado Ligure è diventato un Comune capofila di svariati e importanti progetti di rilevanza provinciale e nazionale" spiegano dal Pd vadese.

" Preoccupano le motivazioni addotte per l'appoggio alla lista del presidente Toti: amministrare una comunità di persone e un territorio non possono essere un fatto e un sentimento distinti dalle motivazioni e dai valori che guidano le scelte. Senza ideali si rischia di perdere la bussola. Il Circolo del PD è e sarà impegnato in prima linea nella campagna elettorale a sostegno della lista del Partito Democratico. L'impegno dei nostri militanti è rivolto a sconfiggere l'alleanza di centrodestra che attualmente governa la nostra Regione e per riportare alla guida il centrosinistra" concludono i dem di Vado.