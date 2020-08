“Il vice presidente Sonia Viale ha comunicato questa mattina la sua totale estraneità nell'aver chiesto e ricevuto il bonus da 600 euro da parte dell'Inps. Accogliendo il suo invito di trasparenza nei confronti degli elettori, anche io dichiaro di non aver mai fatto alcuna richiesta per il bonus e di non averlo quindi mai ricevuto”.

Così commenta il Consigliere Regionale della Lega, Paolo Ardenti.