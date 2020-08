Noli, 76 anni fa il massacro di Ca' di Badin e il ricordo del ruolo di don Quaglia

Era un lunedì, tarda mattinata. Spotorno era stata bombardata qualche giorno prima e un po' ovunque lungo la costa piovevano bombe. Il rombo dei bombardieri aveva spinto la popolazione, abitanti del luogo e sfollati (Sbarbaro era a Borsana, che oggi non esiste più) a nascondersi nel rifugio presso la Chiesa. A Ca' di Badin, poco lontano, erano rimasti in molti nel grande casolare, disintegrato. Vi sono morti in ventisette. Vittorio, dieci anni, morirà due giorni dopo, al San Paolo.

Il sentiero che dalla strada della chiesa porta giù a Ca' di Badin è un acciottolato di sassi rotondi di antica posa, scosceso, irregolare. Ci siamo stati pochi giorni fa, abbiamo visto la lapide. Immagino le corse, il caldo, la gente frastornata, disperata,la polvere, il silenzio, le grida, i sassi resi scivolosi dal sangue. Una tragedia in una valletta laterale, sul far del mezzogiorno, che ha zittito le cicale, il mare laggiù.

Bisognerà pure che venga pubblicamente e solennemente riconosciuto il ruolo dei parroci in quegli anni difficili, in quelle circostanze tremende.

Arrancando su per il sentiero di Ca' di Badin sapevo che avrei trovato una rosetta di Semprevivi, lassù, in cima, era là, l'ho quasi rancata via, stringendo i denti, per non svenire dal caldo e dalla fatica; nel vaso, sul balcone, aspetto le nuove foglie. Non dimentichiamo.