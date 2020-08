Sport. La pubblicità sarà rimborsata fino al 50%

Un nuovo tassello di primaria importanza è stato aggiunto nel "decreto agosto" per rilanciare il mondo dello sport.

Il testo, atteso all'esame del Consiglio dei Ministri, prevede in fatti un credito di imposta del 50% per le sponsorizzazioni sportive superiori ai diecimila euro.

Gli investimenti in campagne pubblicitarie dal primo luglio al 31 dicembre per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, potranno quindi godere dell'agevolazione annunciata dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora.