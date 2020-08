Torna uno degli eventi più amati dell'estate a Finalborgo: "La Notte dei Tarocchi"

Ritorna a Finalborgo “la Notte dei Tarocchi” sempre con un’edizione sdoppiata in due serate: 12 e 13 agosto dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

“Siamo riusciti nell’intento di dare continuità all’evento adattando ovviamente l’edizione al Covid” dice l’associazione

Finalborgo.it organizzatrice dell’evento, “oltre alle cautele standard, non avremo le zone olistiche che implicano la manipolazione delle persone e ci sarà l’obbligo di prenotazione direttamente presso l’operatore prescelto in modo da evitare assembramenti.”





Seguendo il format consolidato, tutte le postazioni saranno sparse per le vie e le piazze del rione ma anche nei Chiostri di Santa Caterina e nella suggestiva location di Ca di Nì e formeranno una sorta di rete e di percorso per indugiare piacevolmente in uno dei “Borghi più belli d’Italia” e scoprirne l’antico fascino.





Mai come quest’anno si apprezza la funzione rigenerante che riesce a dare una serata in un borgo antico.