Pietra Ligure, l'A.S.D. "Il Corpo" festeggia i trent'anni di attività (FOTO)

Una storia, quella dell'A.S.D. "Il Corpo", iniziata nella palestra di via del Fortino fino al 1995. Dal primo gennaio 1996 il trasloco nell'attuale sede di via Privata Grotta all'interno dei locali di proprietà di Pierino Traverso, anch'esso presente alla premiazione odierna.

In trent'anni di attività, l'associazione sportiva di Pietra Ligure specializzata in Fitness e Body Building ha condotto più di trecento atleti a gareggiare distinguendosi anche nell'organizzazione di importanti gare. Tra queste una che riguardato tutto il nord Italia andata in scena dal 1991 al 1994: un evento che portò al palazzetto dello sport di Pietra Ligure oltre 700 persone. Inoltre, l'associazione è da sempre impegnata nel sociale: molteplici infatti le iniziative di solidarietà portate a termine negli anni in favore di diverse realtà del territorio.