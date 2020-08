Noleggiare barche in Liguria con “DiffeRent” è semplice

Sei amante del mare, degli ampi spazi e dell'evasione? Desideri vivere lontano dagli assembramenti in spiaggia? Nella Liguria di ponente potrai soddisfare tutte le tue aspettative noleggiando una barca con DiffeRent! Questa zona paradisiaca gode infatti, di un'area abbastanza ampia che ti permetterà di evadere, in tutti i sensi.

Grazie alla sua splendida posizione geografica, il ponente ligure, offre ai diportisti l'opportunità di godersi un'escursione unica lungo le coste e di visitare il rigoglioso entroterra. Qui potrai andare alla scoperta di lidi mozzafiato, calette con acqua turchese e scogliere a strapiombo.

Se desideri trovare un Noleggio barche liguria pratico e affidabile, dal mese di agosto è iniziata la collaborazione tra il Grand Hotel di Alassio e la società che fornisce il servizio di noleggio “DiffeRent”. Qui potrai noleggiare: acqua scooter, barche con e senza patente nautica, servizio di skipper, yacht e barche a vela corredati di equipaggio, auto, scooter, ammiraglie e supercar, noleggi con autista per trasferimenti di lavoro o vacanza, elicotteri per tour in Costa Azzurra e visite panoramiche della Liguria.

Noleggiare con DiffeRent ti consentirà di essere protagonista della tua vacanza, viaggio o weekend che sia.