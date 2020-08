Ancora controlli "a tappeto" dei carabinieri sulla movida in riviera: denunciate tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti

Dalle 19 di ieri sera fino alle 6 di questa mattina 12 pattuglie dei carabinieri, 2 cani antidroga ed 1 elicottero si sono alternati in una vigilanza ininterrotta del territorio sorvegliato dalla compagnia carabinieri di Albenga, dispositivo che sarà replicato anche per ferragosto quando le linee del numero unico d’emergenza diventano tradizionalmente “roventi”.

10 perquisizioni veicolari e personali che hanno consentito tra l’altro di denunciare in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, 3 persone, un 22enne di Novara, una ventenne del pavese per concorso in detenzione penalmente illecita di sostanza stupefacente. Denunciata anche una 59enne originaria di Torino che durante un controllo è stata trovata in possesso di 5 dosi di cocaina ed una di hashish.