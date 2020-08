SP 29 “del Colle di Cadibona”, dal 14 agosto transito a senso unico alternato con semaforo in località Maschio

"Si comunica che, a partire da oggi 14 agosto sulla SP 29 in località Maschio in prossimità della progressiva km 150+200, è stato disposto il transito a senso unico alternato con semaforo; la circolazione ad una sola corsia si rende necessaria a causa di un cedimento di valle della corsia, dovuto allo scalzamento al piede del muro di contenimento". Si apre così la nota stampa con il quale la Provincia di Savona informa del transito a senso unico alternato con semaforo previsto da quest'oggi, 14 agosto, lungo la SP 29 del Cadibona in località Maschio.

"Il traffico è consento ai mezzi con peso non superiore a 18 t. Per i mezzi con peso superiore si consiglia di utilizzare come percorso alternativo l'autostrada A6. I lavori di consolidamento verranno realizzati con priorità non appena completate le verifiche di consistenza degli interventi necessari immediatamente disposte" concludono dall'ente provinciale.