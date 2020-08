Limone: tutti gli eventi dal 17 al 23 agosto

Lunedì 17 agosto la parrocchia limonese propone un’escursione “Sursum corda” da Limone a Vernante, lungo un percorso che attraversa la valle Almellina, il colletto Almellina e che tocca i prati dell’agriturismo Agrifoglio e il tetto Pulenta. Partenza alle 7.30. Per info: Ufficio turistico: 0171/925281.

Dalle 18 alle 19.30 al Piazzale Nord si terràun nuovo appuntamento di “Minimimi”, il workshop di teatro, mimo e circo per bambini dai 5 ai 12 anni. Max. 8 partecipanti. Prenotazioni presso l'Ufficio turistico: 0171/925281.

Martedì 18 agosto l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso guiderà i bambini e le loro famiglie in un’escursione ai Prati di San Lorenzo a Limonetto alla scoperta della volpe. Una passeggiata tra boschi e distese verdi che permetterà ai partecipanti di immaginare i movimenti dell’animale più astuto per antonomasia e degli altri abitanti del bosco che normalmente escono alla ricerca del cibo, all’alba o al tramonto, quando la luce è più debole. Ritrovo alle 9.30 davanti alla chiesa di Limonetto. Il percorso è facile e prevede una durata di un’ora, con un dislivello di circa 200 metri. Al ritorno, i bambini potranno fermarsi nel centro di Limonetto per giocare, disegnare, colorare, con merenda offerta dalla Pro Loco. Escursione gratuita per i bambini. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico 0171/925281 o telefonando al 349/4719727.

Mercoledì 5 agosto, dalle 16 alle 17 in frazione Sant’Anna, si potrà percorrere un itinerario guidato alla scoperta delle mucche al pascolo in alpeggio. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (0171/925281).

Alle 17, invece, gli appassionati delle due ruote potranno partecipare al workshop di meccanica con aperibike organizzato da Zone Sport, in via Roma 71 (info: 0171/929288). L'incontro si ripeterà anche giovedì 20 e venerdì 21 agosto, sempre alle 17.

Giovedì 20 agosto il geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo accompagnerà gli escursionisti in un nuovo itinerario alla scoperta della storia geologica di Limone. Una camminata nella zona dei Forti del Colle di Tenda, non impegnativa e aperta a tutti i desiderosi di conoscere ed esplorare la storia della conformazione del territorio. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (0171/925281).

Sempre giovedì, alle 16 lo Chalet Le Marmotte ospiterà una nuova lezione di cucina del ciclo “Facciamo un dolce tipico”, dedicato alle ricette della tradizione limonese. Ingresso a offerta libera; parte del ricavo verrà devoluto alla Croce Rossa di Limone. Info e prenotazioni 348 3301992.

A Limonetto alle 21 la Proloco organizza il “Cinema sotto le stelle”, con la proiezione del film “GGG: il Grande Gigante Gentile”, diretto da Steven Spielberg.

Venerdì 21 agosto dalle 14.30 alle 17 ci sarà l'incontro settimanale “Divertiamoci con i giochi di una volta”: animazione per bambini e ragazzi dalle 14.30 alle 17 con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 agosto presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone (0171/92319 - info@scuolascilimone.it).

Dalle 15 alle 17, invece, si terrà il consueto appuntamento settimanale dedicato ad approfondire la storia e la cultura limonese. Una visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (0171/925281).

Alle 17.30, poi, in Piazza del Municipio si potrà assistere alla creazione di saponi e saponette artigianali in collaborazione con il Saponificio Rose&Caprioli.

Sabato 22 agosto triplo appuntamento per gli appassionati di bici. Il primo di questi è dedicato al perfezionamento della tecnica ciclistica: ci sarà, infatti, un corso di guida di mountain bike, con ritrovo alle 9 presso Zone Sport Shop (via Roma 71). Info: 0171/929288.

Per gli amanti delle pedalate in montagna ma anche della buona cucina torna la Gourmet Bike Trip, un percorso enogastronomico di 32 km con accompagnatore nelle baite limonesi, dove poter degustare i piatti tradizionali del territorio. Gruppi di max. dieci partecipanti. Colazione e partenza alle 9.30, arrivo intorno alle 16 per il dolce. Info: www.limone-on.com – 3494642416.

In serata, invece, torna la Limone Bike Night: 28 km di circuito al calar del sole aperto a mountain bike e e-bike, con aperitivo e vista del tramonto nello spettacolare panorama dei Forti Sabaudi. A fine percorso polentata nel centro storico. Ritrovo alle 18.30 nel piazzale di Bottero Ski (via Genova 40). Info: www.limone-on.com – 3494642416.

Sempre sabato 22 agosto dalle 15.30 il Piazzale Nord ospiterà il quinto ed ultimo appuntamento della rassegna “Play Time” del Museo dello Sci Agostino Bottero a cura de La Fabbrica dei Suoni. “Olimpiadi sonore” è il titolo del workshop dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni, che potranno sperimentare le usanze di altri popoli e conoscere il valore educativo dello spirito olimpico attraverso canti e musiche dai cinque continenti. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (tel. 0171/925281).

Domenica 23 agosto alle 10 a Limonetto si terranno la Messa e la processione di San Chiaffredo, per celebrare il patrono della frazione.

In serata, alle 21, al cine-teatro Alla Confraternita ci sarà un incontro teatrale con Domenico Clerico e Federica Faccaro. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico (0171/925281).