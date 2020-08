Ospedale di Albenga, Cgil, Cisl e Uil scrivono una lettera ai sindaci del distretto socio sanitario

CGIL CISL UIL di Savona unitariamente hanno spedito una lettera con richiesta di incontro urgente a tutti i sindaci che fanno parte del distretto socio sanitario dell’Albenganese e a tutti i consiglieri.

"Tale richiesta arriva dopo quella fatta al distratto socio sanitario della Valbormida, a cui il Presidente, nonché Sindaco di Cairo Montenotte non ha ancora risposto, preoccupati dalla situazione in cui versa la sanità regionale e soprattutto per l’iter intrapreso dalla regione per la privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte e di Albenga. Una richiesta di incontro per discutere, approfondire, proporre soluzioni ai temi legati all’ospedale di Albenga e più in generale per verificare le reali prospettive del nosocomio Albenganese e sulla gestione dei temi sanitari nel distretto socio sanitario albenganese" spiegano unitariamente i tre sindacati.

"Inoltre è necessario salvaguardare tutti i posti di lavoro alla luce della scadenza della proroga della convenzione del 23 agosto prossimo, concessa da Regione Liguria e ASL2 al Policlinico di Monza. In queste ore ci risulta, attendiamo l’ufficialità, che la proroga sia stata ulteriormente “allungata” al 15 ottobre 2020, è quindi necessario trovare soluzioni definitive e non solo temporanee per i lavoratori interessati. Ci aspettiamo una convocazione nelle prossime settimane, visto che la situazione dell’ospedale di Albenga è ancora oggi molto difficile e la decisione di privatizzare il nosocomio Albenganese è profondamente sbagliata e dannosa per l’intera comunità albenganese" concludono Cgil, Cisl e Uil.