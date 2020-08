Sanità, l'assessore Viale: “Lavoro di collaborazione per accompagnare gli operatori economici del territorio savonese”

Alla presentazione del progetto, nato per condividere soluzioni atte a fronteggiare il Covid-19 da parte delle imprese, ha partecipato anche il vice presidente della regione Liguria e assessore alla sanità Sonia Viale, che ha commentato: "Sono molto soddisfatta di questo importante progetto proposto per aiutare i nostri operatori economici del territorio a districarsi nell’attuazione delle regole anti Covid19. Si tratta di un progetto pilota che ora potrà essere esteso a tutta la Regione, che prevede la compilazione volontaria di chiare schede di autovalutazione da parte dei titolari di strutture ricettive che verranno valutati dagli uffici Asl. L'ufficio igiene e prevenzione e quello della sicurezza del lavoro propongono quindi un modello di relazioni con le imprese non punitivo ma formativo”.

"È un segnale importante in un momento di difficoltà. È una stagione difficile dobbiamo dare il segnale che in Liguria si può stare in sicurezza e le nostre strutture sono attente e monitorate. Purtroppo il virus c'è ancora, ritengo però che questo non debba essere a scapito di quella che è la nostra forza, il nostro valore del tessuto economico" ha concluso l'assessore regionale alla Sanità.

Promotori dell'iniziativa sono Paolo Cavagnaro, direttore Generale Asl 2, Marco Lovesio, direttore Dipartimento Prevenzione e Struttura Complessa Sanità Animale Asl 2, Francesco Sferrazzo, direttore Struttura Complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro Asl 2.