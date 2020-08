Tre banner pro ospedale di Cairo: i cittadini di Carcare "vogliono un Pronto Soccorso H24"

"I carcaresi vogliono un Pronto Soccorso H24". Tre banner installati all'altezza dei principali ingressi al paese. Agli incroci per Cairo Montenotte, Vispa e Plodio/Pallare. Questa l'iniziativa messa in campo dai gruppi consiliari "De Vecchi Sindaco", "Lorenzi Sindaco" e "Per Carcare".

Una presa di posizione che segue la mozione unitaria, condivisa da maggioranza e minoranza, sull'importanza di avere un presidio sanitario efficiente in Val Bormida. Ossia l'ospedale "San Giuseppe" di Cairo Montenotte.

La mozione all'ordine del giorno durante il Consiglio comunale dello scorso 30 luglio chiedeva precise garanzie sull'ospedale cairese. Una struttura indispensabile per il futuro della valle.

Nel dettaglio: il superamento quanto prima del sistema di accesso tramite 112 al Punto di Primo Intervento di Cairo (e per solo 12 ore), l'attivazione di un servizio di Pronto Soccorso H24 anche attraverso una specifica copertura finanziaria nel bilancio della Regione e il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria (comitati, dipendenti e Pubbliche Assistenze) nella pianificazione di un percorso condiviso.

Ma non solo. Tra i punti condivisi veniva richiesto sempre alla Regione il riconoscimento di una direzione medica e infermieristica a Cairo. Questo per supportare adeguatamente il personale delle divisioni e servizi, attraverso uno specifico percorso assunzionale di risorse umane finalizzato a garantire un Pronto soccorso h.24.

Sempre nel documento, i consiglieri carcaresi sollecitavano la convocazione del Distretto Socio Sanitario (19 sindaci e 3 Ambiti Territoriali Sanitari) con la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno: richiesta di un Pronto Soccorso H24 con i relativi supporti specialistici medici, attrezzato per assistere celermente le urgenze; la situazione delle Pubbliche Assistenze e dei servizi socio sanitari sul territorio. Con la finalità di produrre una delibera dal valore poetico ed amministrativo unanime.