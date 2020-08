Incendio a San Lorenzo, le riflessioni di "Cambiamo Cairo": "Grazie alla macchina dei soccorsi"

"Cambiamo Cairo", la lista guidata dal sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, affida a Facebook queste parole cariche di amarezza a seguito dell'incendio nella chiesa cittadina di San Lorenzo.

"In un giorno così difficile per la nostra Cairo, le uniche parole che al momento ci sentiamo di esprimere sono di un sentito ringraziamento alla macchina dei soccorsi che oggi è subito intervenuta per proteggere la nostra Chiesa.

Ringraziamo, a nome di tutta la cittadinanza, tutti i Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente e con grande spirito di sacrificio, così come il nostro encomio va anche, in pari maniera, ai militi della Croce Bianca, agli agenti della Polizia Locale, alla Protezione Civile e all'Arma dei Carabinieri".