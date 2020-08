Autovettura si capotta sulla A6 tra Altare e Savona

Incidente sulla autostrada "Verdemare", la A6 Savona-Torino, tra i caselli di Altare e di Savona in direzione della costa ligure, poco dopo le 7:30 di oggi.

Una sola autovettura coinvolta, che per circostanze ancora da definire si è capottata. Al momento non risultano esserci feriti gravi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco da Cairo Montenotte per raddrizzare il veicolo e militi della Croce Bianca Altare, affiancati dal servizio emergenza sanitaria, per i primi soccorsi.

Si segnalano disagi e rallentamenti alla circolazione.