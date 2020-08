Controlli di Carabinieri e Polizia Locale: chiuso per 5 giorni da stasera il BeeFly di Loano

Nel quadro dei controlli sulla movida già disposti dalla Questura di Savona ed ulteriormente rafforzati nelle serate ferragostane, la Polizia Locale di Loano ed i Carabinieri della Stazione di Loano hanno comminato sanzioni amministrative per 2400 euro e disposto la chiusura per cinque giorni della discoteca Beefly a far data da stasera. L'evento previsto stasera è cancellato.

La chiusura, provvedimento di natura cautelare, si è resa necessaria per la reiterazione delle violazioni in materia di prevenzione della diffusione del covid-19 (dl 33/2020): assembramenti, mancato uso della mascherina, mancato rispetto delle linee guida allegate al dpcm 7/8/2020. Si sono inoltre riscontrati problemi di ordine pubblico legati all'eccessivo consumo di alcol da parte di numerosi giovani nel locale e immediatamente al suo esterno.

I controlli dei Carabinieri e della Polizia Locale avevano già comportato sanzioni per 1200 euro lo scorso 10 agosto e l'avvio di procedimento di chiusura da parte della Questura di Savona, comunicato ai gestori nella mattinata del 14 agosto.

I successivi accurati controlli delle prime ore del 15 agosto hanno dimostrato la reiterazione dei comportamenti sanzionati e - oltre al raddoppio delle sanzioni amministrative - si è arrivati alla chiusura cautelare immediata del locale.