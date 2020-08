Coronavirus: continuano ad aumentare i positivi in Liguria

Dopo i 20 casi positivi al Coronavirus di ieri, anche oggi il trend prosegue nell'aumento che è ormai purtroppo costante degli ultimi giorni. Nella nostra regione il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.446 (+33) mentre i casi positivi (esclusi i guariti con due test positivi) sale di 15 unità, arrivando a 1.257.

Nel bollettino fornito oggi dalla Regione rimangono invariati rispetto ieri, 1.342, i positivi individuati da test di screening. Sono 9.104 i positivi in pazienti sintomatici (+33). I tamponi sono arrivati a quota 210.231 (oggi + 1.921). Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore in tutta la Liguria.

Casi per provincia di residenza

Imperia 69 (+1)

Savona 195 (+4)

La Spezia 46 (+2)

Genova 775 (+2)

Residenti fuori regione/estero 56 (+1)

Altro/in fase di verifica 116 (+5)

Totale 1.257

Ospedalizzati 20 (-) | 3 in terapia intensiva

Asl 1 - 5 (+1)

Asl 2 - 5 (-)

Policlinico San Martino - 5 (-) 3 in terapia intensiva

Galliera - 1 (-)

Asl 3 - 0 (-1)

Asl 4 - 1 (-)

Asl 5 - 3 (-)

Isolamento domiciliare 253 (+1)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.620 (+18)

Decessi 1.569 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 41 (-23)

Asl 2 - 294 (+33)

Asl 3 - 278 (-17)

Asl 4 - 91 (-2)

Asl 5 - 173 (+37)

Totale 877 (+28)

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi di oggi con 33 i nuovi positivi rilevati oggi in Liguria:



- Asl 1 Imperiese, 6 casi:

2 in strutture sociosanitarie (di cui 1 operatore sottoposto a tampone come da indicazioni Alisa)

3 contatti di casi confermati

1 segnalazione a dipartimento di prevenzione

- Asl 2 Savonese, 6 casi:

5 contatti di casi confermati (la grigliata di Quiliano)

1 rientrato da un viaggio.

- Asl 3 Genovese, 17 casi:

3 rientri da viaggio

5 contatti di casi confermati

9 segnalazioni a dipartimento di prevenzione

- Asl 5 Spezzino, 3 casi: