Spotorno, lite all'ingresso della spiaggia libera gestita con prenotazione

Disordini all'ingresso della spiaggia libera del Merello a Spotorno, dove alcuni turisti hanno elevato proteste per poter accedere al litorale. Le spiagge libere, gestite da cooperative in base ai protocolli di sicurezza anti-Covid, sono fruibili su prenotazione.

Stamane, in pieno Ferragosto, però un imprevisto del tutto inatteso. Quando alcuni utenti si sono presentati all'ingresso con regolare prenotazione di aver riservato l'accesso si sono sentiti opporre rifiuto, per l'indisponibilità dei posti, innescando un alterco con il personale.

A creare problemi alcuni bagnanti che dalla serata di ieri si sono accampati sul litorale, bivaccandovi per tutta la notte. Sul posto sono intervenute le Forze dell'ordine e insieme agli steward in servizio hanno provveduto a far sgomberare alcuni occupanti e sistemare in altri lidi alcune persone munite di regolare prenotazione.