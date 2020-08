Vado Ligure, allarme per bimbo di 4 anni "sparito" al mare: ritrovato

Momenti di angoscia per una mamma questa mattina a Vado Ligure: il figlioletto si è allontanato mentre erano al mare per trascorrere la giornata di Ferragosto. Il bimbo, di soli quattro anni, è sparito improvvisamente alla vista della madre, che lo ha cercato tra i bagnanti. Sono state allertate le forze dell'ordine, che hanno subito messo in moto le ricerche.