Lieto fine per Tyson, il cagnolino paralizzato alle zampe posteriori: ora ha un suo carrellino

"Vi avevo contattato con lacrime di disperazione, oggi vi ricontatto con lacrime di gioia". Inizia così il messaggio con cui Francesca, la padrona di Tyson, ci ha comunicato il lieto fine della ricerca (leggi QUI ) di un carrellino per il suo cane paralizzato alle gambe.

"Vorrei ringraziare tutti - continua - voi che avete pubblicato il mio appello, chi lo ha condiviso, chi mi ha contatta semplicemente per augurarci in bocca al lupo, chi si è mobilitato in un modo o nell'altro, ma un ringraziamento speciale va a un lettore che ci ha 'segnalati' al Dott. Dotti di 'Ambulanze Veterinarie Italia', che mi ha chiamato: dopo avergli spiegato la situazione ho subito avuto la sensazione di essere finalmente nelle mani della persona giusta".