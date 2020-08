Oggi, nella Festa dell'Assunta, l'amministrazione di Cairo Montenotte ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per salvare la chiesa di San Lorenzo

L'amministrazione comunale di Cairo Montenotte su Facebook pubblica le proprie riflessioni su questo ferragosto 2020 così particolare per tutta la città.

"I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro sul tetto della chiesa parrocchiale per verificarne i danni e ipotizzare un percorso di ricostruzione, dopo l'incendio di ieri che ha gravemente lesionato il luogo principale di raccoglimento e di preghiera della nostra città.

Oggi è la festa di Maria Assunta in cielo, nella quale si ricorda che la madre di Gesù, al termine della sua vita terrena, andò in paradiso in anima e corpo.La S.Messa delle ore 11:00 verrà officiata all'interno del Teatro Comunale,in Piazza della Vittoria, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale anche per la celebrazione di domani, domenica 16 agosto, alla stessa ora.In primo luogo ai Vigili del Fuoco, ma anche ai molti volontari che si sono prodigati nelle operazioni di primo intervento e successiva messa in sicurezza va il pensiero e il ringraziamento da parte di tutti i cairesi".