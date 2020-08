Una pedalata tra amici fino al Cippo della Baltera, per non dimenticare mai il grande Luciano Berruti

Sono passati tre anni da quel 13 agosto del 2017 in cui si spegneva per sempre Luciano Berruti, il "simbolo" della bicicletta e degli "sport sui pedali" in Val Bormida.

Gli amici non lo dimenticheranno mai e ieri si sono radunati per ricordarlo. Una "pedalata", come sarebbe piaciuta a lui, fino al cippo sulla Baltera, proprio là dove Luciano Berruti fu trovato privo di vita.

Nella foto vediamo gli amici Brocci e Vigna e ai loro lati una delegazione della NUVI, Nuova Unione Velocipedistica Italiana, che ha organizzato l'incontro con i familiari di Luciano Berruti, fondatore del Museo della Bicicletta di Cosseria.