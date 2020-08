Ordinanza ministeriale: stop a qualsiasi attività in discoteca fino al 7 settembre prossimo

Dalle 18 alle 6 obbligo di mascherina in qualsiasi spazio pubblico e in pertinenza di luoghi e locali pubblici, anche all'aperto, dove sia agevole il formarsi di assembramenti, oltre alla chiusura di tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili.

Questa l'ordinanza emessa dal Ministero della Salute e discussa oggi durante l'incontro tra il Governo centrale di Roma e le Regioni.

L'ordinanza entrerà in vigore da domani, 17 agosto, su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di deroghe da parte delle Regioni. In teoria l'ordinanza dovrebbe cessare il 7 di settembre, ma solo l'evolversi delle circostanze ci dirà quali provvedimenti dovranno essere attivati a partire da quella data.

"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”, ha sottolineato il Ministro della Salute Roberto Speranza.