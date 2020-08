Ferragosto "selvaggio": decine di chiamate notturne al NUE per giovani in stato di ebbrezza

Nottata ferragostana di "superlavoro" per gli operatori del Servizio Emergenza Sanitaria (ex 118 oggi NUE, Numero Unico per le Emergenze): a dominare la scena di questa estate post-lockdown è l'alcol.

Decine di chiamate durante tutta la notte e fino alle prime luci dell'alba, con il picco tutto concentrato tra le 2 e le 4. Un viavai di automediche impegnate a recuperare ragazzi riversi sui lungomare, sulle panchine, sulla spiaggia, sui moli in prenda agli effetti degli alcolici.

In percentuale, la maggior parte dei casi si focalizza su Alassio e Albenga, ma in realtà nessuna località costiera della nostra provincia è risultata esente dal fenomeno. E l'altro dato che spaventa, oltre al numero di casi, è quello relativo all'età, che si abbassa sempre di più. In gran parte degli episodi si trattava di minorenni..