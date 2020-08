Varigotti: 29enne ferito da quattro coltellate. Trasportato d'urgenza a Santa Corona

Chiamata urgente, alle 2:30 di questa notte, per i militi della Croce Bianca di Finalmarina.

Il personale di soccorso, affiancato dalla automedica Sierra 4 del 118, giunto a Varigotti ha trovato un ragazzo di 29 anni Colombiano residente a Finale Ligure colpito da quattro fendenti, di cui due agli arti superiori, uno all'addome e uno alla schiena.

Il giovane è stato immediatamente caricato a bordo dell'ambulanza, dove i militi hanno provveduto a tamponare l'emorragia provocata dalle quattro ferite da coltello in attesa che arrivasse il personale medico infermieristico in aiuto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Santa Corona di Pietra ligure e durante tutte le operazioni di soccorso è rimasto vigile e cosciente.

Dalle prime informazioni sembra che l'aggressione sia avvenuta sulla spiaggia ma ancora non si conoscono ancora i motivi. Sull'identità dell'aggressore stanno indagando i Carabinieri di Finale Ligure.