L'appello di Toti per il post-Ferragosto: "Siate prudenti, ma non spaventati" (VIDEO)

"Non riteniamo di essere in una condizione di emergenza. Se si tratta di minimizzare gli assembramenti da bar in questo ultimo scampolo di estate, possiamo affrontarlo. Ma un'altra chiusura generale è un sacrificio che la nostra economia non è in grado di sostenere".

Con queste parole Giovanni Toti, presidente uscente della Regione Liguria, commenta lo "stop" alle discoteche presentato oggi dal governo.

Conclude Toti: "Ok, prudenti, mi raccomando. Ma non spaventati, perché non ce ne è motivo. Dobbiamo evitare di fare come hanno fatto in Francia, in Germania, in Spagna, dove evidentemente sono stati meno oculati e responsabili di noi".