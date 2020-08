Carcare, conclusa la messa a norma degli edifici scolastici secondo le prescrizioni dei Vigili del fuoco

"Tra gli edifici della scuola materna ed elementare, esiste un tunnel di collegamento per consentire agli studenti di raggiungere i locali mensa (cucina e refettorio) comodamente. In adeguamento delle normative antincendio sono state realizzate delle “bussole” di separazione, introdotti degli estrattori d’aria e creata una nuova uscita di sicurezza per la palestra. Studenti, famiglie e associazioni frequentanti la palestra troveranno tutto rinnovato" prosegue il primo cittadino.