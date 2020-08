Meteo, rovesci e temporali sparsi nel savonese: la settimana inizia con la pioggia

Oggi, lunedì 17 agosto, secondo le previsioni di Arpal, un veloce impulso instabile atlantico favorisce rovesci e temporali sparsi, al mattino più probabili sul Centro della regione, in successiva estensione alle restanti zone.

Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii; danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Temperature in lieve diminuzione ma umidità ancora elevata, con disagio fisiologico per caldo.

Domani, martedì 18 agosto, al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità con attività convettiva sui rilevi associata a rovesci e temporali sparsi, al più moderati. Persistono condizioni di disagio fisiologico per caldo, più marcato nelle aree urbane e scarsamente ventilate.