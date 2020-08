76 kg di marijuana a bordo di un tir a Vezzi Portio: camionista arrestato dalla Finanza

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova, hanno tratto in arresto un camionista proveniente dalla Spagna, sorpreso a occultare nel suo tir ben 76 kg di cannabis.

Gli uomini del G.I.C.O. (Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova hanno sottoposto ad un controllo l'autoarticolato, con targa slovena, in sosta presso un’area di servizio a Vezzi Portio, lungo l’autostrada A-10, in direzione levante.

L’ispezione approfondita del rimorchio, eseguita anche con l’ausilio di un’unità cinofila, ha consentito di rinvenire 68 buste di plastica contenenti infiorescenze di marijuana contenute in 5 borsoni neri, per un peso complessivo di oltre 76 chilogrammi: lo stupefacente era nascosto nel vano di carico.

L’autista, un cittadino sloveno di 45 anni, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per la violazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e trasferito al carcere di Marassi.

Secondo le stime dei finanzieri la partita di marijuana avrebbe potuto fruttare fino a mezzo milione di euro, se smerciata al dettaglio.