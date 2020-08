A10, incidente tra Albisola e Savona: due persone in codice giallo al San Paolo

Incidente stradale questa pomeriggio lungo l'autostrada A10. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 17.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Il sinistro si è verificato nel tratto tra Albisola e Savona in direzione del Confine di Stato. Coinvolta un'auto che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e della Croce Rossa di Varazze e i Vigili del Fuoco oltre agli agenti della polizia stradale. Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Disagi al traffico: segnalata coda di 3 km tra Varazze e Albisola.