Le Albisole e il mondo dell'arte in lutto per la scomparsa di Sandro Soravia

Il comune di Albissola Marina e di Albisola Superiore e tutto il mondo dell'arte e della ceramica in lutto per la scomparsa del Sandro Soravia.

Conosciuto e stimato da tutti, il maestro si è spento all'età di 89 anni.

Nato a Milano nel 1931 aveva studiato ceramica a Gubbio e si dedicato alla libera professione dopo lunghi anni di lavoro nel settore pubblicitario in Italia e in Sud America.

Nel 1975 aveva intrapreso l'attività artistica personale rilevando contemporaneamente una fornace storica albisolese operante dal 1700 nella produzione di ceramiche artistiche con decorazioni classiche e moderne.

Nel suo atelier hanno trovato e trovano ospitalità artisti di fama internazionale come Agenore Fabbri, Cesare Peverelli, Gianni Dova, Eduardo Arroyo, Guy de Rougemont e tanti altri.

Collaborava con il Centro Ligure per la Storia della Ceramica, con la Scuola di Ceramica di Albisola e con il Circolo Culturale «G. Bonelli».

Teneva inoltre corsi di ceramica per una scuola materna di Savona, per le Scuole elementari e medie di Albisola, e per il liceo Scientifico Orazio Grassi.

Conosciuto in Italia e nel mondo per la sua ceramica e i suoi dipinti, ha eseguito opere in edifici pubblici nel savonese e alcune sue opere si trovano anche a Palazzo Madama a Roma, nelle collezioni private e in molti comuni italiani. Dedicava molto tempo anche alla pittura su tela e su legno e alla grafica.

Soravia ha mantenuto il carattere di “bottega”, sedimentato da due secoli, rispettando i metodi e gli stili del lavoro tradizionale contemporaneamente all'introduzione di nuove idee e di soluzioni iconografiche originali e con la collaborazione di personale altamente qualificato, in particolare nella decorazione manuale, maturato professionalmente all'interno dell'azienda stessa.

In 40 anni di attività ha prodotto ceramiche artistiche con decorazioni classiche come l'Antico Savona, il Calligrafico Naturalistico, il Levantino e l'Ottocento con decori floreali e al tempo stesso ha creato stili originali come il Patchwork, ispirato dalle composizioni inglesi di stoffe, il Naif ispirato dai quadri più rappresentativi dell'epoca, i Mezzari ispirati dai tessuti orientali importati dalla Compagnia delle Indie nel ontano '800 con rappresentazioni policrome dell'albero della vita, di fiori e frutta.

Uno dei prodotti più originale e creativo dell'azienda sono “Le Favole di Soravia” composte da un testo in 5 strofe con endecasillabi in rima e rappresentate su 5 coni in ceramica di misura decrescente.

"Al maestro Sandro Soravia, fine ceramista dai modi gentili. Da oggi mi piacerà immaginarlo, immerso in uno dei suoi paesaggi, che tanto amava dipingere" ha voluto ricordarlo il vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Albissola Nicoletta Negro.

Anche l'Amministrazione Comunale di Albisola Superiore ha espresso il proprio cordoglio: "Ci lascia un fine ceramista di fama internazionale e artista poliedrico ideatore e direttore artistico del progetto della ‘Mongolfiera degli ideali’ realizzata presso la Scuola di Ceramica Comunale con gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Albisola che è diventato un nuovo bene culturale di pregio della città".

Lascia la moglie Vittoria, i figli Stefano e Massimo, i nipoti e i parenti tutti. Il funerale si svolgerà in forma privata.