Bergeggi, auto sbanda sull'Aurelia: cinque feriti in condizioni non gravi

Non chiare le cause che hanno portato questo pomeriggio, alcuni minuti dopo le 15, un'auto a sbandare sulla via Aurelia all'altezza all'incirca dello svincolo per Torre del Mare. A bordo del mezzo viaggiavano cinque persone, rimaste tutte ferite.

Sul posto si sono attivate le ambulanze di Croce Bianca Spotorno, Croce Rossa di Quiliano e Croce Bianca di Savona, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco che hanno rimosso il materiale viscoso fuoriuscito dall'autovettura.

Fortunatamente non paiono essere gravi le condizioni di nessuna delle persone coinvolte.