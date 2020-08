Incendio nella chiesa di San Lorenzo a Cairo: sopralluogo dei vigili del fuoco anche con i droni

sacrestia di San Lorenzo a Cairo Montenotte che ha preso fuoco lo scorso venerdì pomeriggio, per cercare di capire le cause che hanno portato al rogo.

Il rogo per cause ancora non chiarite, è divampato attorno alle 15 di venerdì, 14 agosto. Tempestivo era stato l'arrivo immediato delle squadre provenienti dal savonese, rispettivamente da Cairo Montenotte e da Savona, alle quali si sono affiancate in breve tempo squadre di pompieri dal vicino Piemonte, dai distaccamenti di Ceva, Carmagnola e Cuneo.

Nel frattempo, ricordiamo che le Sante Messe feriali delle ore 18 saranno temporaneamente celebrate presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, precedute dal S. Rosario.