L'altruismo non va in vacanza: turista trova tremila euro sulla battigia e li consegna ai Bagni Finalpia

Trova tremila euro in mare davanti ai bagni Finalpia e li porta al gestore in attesa che qualcuno li reclami. È successo ieri, nella giornata di Ferragosto ed un turista straniero, proprietario dell’ingente somma, oggi ringrazia l’onesto cittadino.

Il bel gesto è di Antonio Attanasio (nella foto con il titolare dello stabilimento balneare Elio Rossi) cliente abituale dei bagni di Finale Ligure di proprietà della famiglia Rossi.

“Un plauso da parte dell ‘Amministrazione al Signor Attanasio” commenta il Vice Sindaco Andrea Guzzi “un gesto di onestà che purtroppo siamo poco abituati a vedere. Un bel messaggio che il fortunato proprietario dei beni ritrovati potrà portare con se di ritorno a casa.”

La restituzione del denaro è stata definita dopo un attenta e precisa descrizione di quanto perso in modo che il gestore, custode della somma, potesse non cadere in un fantomatico proprietario. Una storia di ferragosto con un lieto fine.