Nasino piange la scomparsa del sindaco Claudio Tessarin

Lutto a Nasino per la scomparsa del sindaco Claudio Tessarin.

Classe 1952, Tessarin era alla guida del comune della Val Pennavaire dal 2014. Nel 2019 era iniziato il suo secondo mandato da primo cittadino con la lista "Nasino nel Cuore".

Profonda commozione anche nella sezione di Albenga della Lega, partito al quale Tessarin era iscritto.

Stefano Mai, alla luce delle sue passate esperienze amministrative come sindaco di Zuccarello, conosceva bene Tessarin. Oggi Mai, assessore regionale uscente all'agricoltura, ci racconta: "Per me è una giornata veramente triste. Lo avevo sentito al telefono solo tre giorni fa, il 14. Lo avevo chiamato per invitarlo a un evento che facevamo a Zuccarello e mi aveva risposto che stava aspettando l'ambulanza. Non mi sarei mai potuto immaginare che le cose precipitassero così velocemente, quasi nel giro di ore".

Continua Mai: "Sapeva fare squadra con tutti i sindaci del suo comprensorio, al di là del colore politico. Perché era un uomo gentile, ma anche fermo e determinato quando serviva. Oggi perdo un amico, ma è una grave perdita per il Comune, per il comprensorio, per la provincia, che perdono una brava persona, un bravo amministratore, un bravo sindaco".