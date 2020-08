Savona, auto cappottata in lungomare Matteotti: soccorsi mobilitati (FOTO e VIDEO)

Attimi di paura questa pomeriggio intorno alle ore 17.45 per un'automobile cappottata in lungomare Matteotti a Savona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della centrale operativa savonese, un'ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola Marina e i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo non avrebbe riportato gravi conseguenze: per lui è stato disposto il trasferimento in codice verde all'ospedale San Paolo.

Traffico congestionato sia in direzione Savona che in direzione Albissola con la viabilità deviata lungo la strada che costeggia la sede della Capitaneria di Porto.