Dal 19 al 22 agosto ai Chiostri di Santa Caterina la commedia "Casa Byron", di e con Andrea Walts

Come già annunciato su Savonanews (tutti i dettagli QUI) il 19, 20, 21 e 22 agosto alle 21.30 nella sede dei Chiostri di Santa Caterina andrà in scena la commedia “Casa Byron”.

Testo scritto e diretto da Andrea Walts

con Andrea Walts (nei panni del misterioso Ned), Chiara Tessiore (Olivia Speltzer), Sara Zanobbio (Miss Johnson).

Durata 1h 30m. Commedia. Assistente alla regia: Roberta Firpo. Luci: Lorenzo Vicino. Scenografia: Francesco Businelli. Assistente di palco: Andrea Mantero.



Soggetto:

Morire, che cosa vuol dire morire?

Trapassare, decedere, sipario, passare a miglior vita, dileguarsi, dipartire, l’ultimo respiro, pagare un debito alla natura, rendere l’anima, fare l’occhiolino per un lungo periodo di tempo, stendere i piedi, sdipanarsi dal groviglio mortale.

In ogni caso non è quello che ci siamo sempre chiesti? Il più grande dilemma dell’uomo:

“Che cosa c’è dopo la morte?”

Ci sono tante ipotesi possibili, potremmo tirare di mezzo la fede, il misticismo, antiche leggende o le divinazioni dei sensitivi, ma no.

No questa sera, per cercare una risposta alla grande domanda del genere umano, andremo a Londra per provare a far luce sugli oscuri segreti di Casa Byron.

Sarà possibile accedere solo su prenotazione, presso il FerroCafé di Finalmarina.