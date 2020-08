La giornalista economista Carlotta Scozzari ci racconta a Finalborgo le "False Verità" del mondo finanziario post-Coronavirus

Domenica 23 agosto, alle ore 21 presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo si terrà, nell’ambito della rassegna “Un libro per l’estate” organizzata da Centofiori Eventi, la presentazione del saggio di Carlotta Scozzari “False Verità – 9 incrollabili dogmi di economia e finanza in bilico dopo la pandemia del Coronavirus” (edito da GoWare).

Presenta la serata Marcello Zacché. Si consiglia la prenotazione presso le librerie Centofiori, si ricorda l’obbligo di mascherina e si invitano i partecipanti alla compilazione dell’autocertificazione all’ingresso.

La pandemia del Coronavirus sta facendo crollare il castello di carte economico e finanziario costruito negli ultimi 50 anni e fondato su verità assiomatiche che stanno vacillando una dopo l’altra. Chi avrebbe mai immaginato che il prezzo del petrolio potesse addirittura andare sotto zero? Che ne sarà della banca come l’abbiamo sempre conosciuta? Ancora, la globalizzazione e la delocalizzazione sono davvero le fondamenta su cui si basa l’economia del futuro? E ora che succederà all’economia della condivisione e delle app che tanto si è imposta negli ultimi anni? Gettando ombre su tante ferree convinzioni e in alcuni casi accelerando drasticamente processi e ripensamenti già in atto, la pandemia con una inattesa sterzata sta ridisegnando i percorsi economici e finanziari, che porteranno a un mondo nuovo. L'AUTORE Carlotta Scozzari , è nata a Finale Ligure. Le circostanze della vita, prima per ragioni di studio e poi per lavoro, l’hanno portata a vivere a Milano ormai da molti anni, ma Carlotta Scozzari non dimentica mai la “sua” Finale, nella quale spesso torna, sia per vacanza, sia per appuntamenti culturali come questo. D opo avere percorso i labirinti della finanza con zia Imma, oggi si addentra nei meandri dell’economia con la sua bambina per mano e un occhio speranzoso verso il futuro. Giornalista di “Business Insider” e laureata in economia politica, per goWare ha scritto Banche in sofferenza – La vera storia della Carige di Genova e Manuale di sopravvivenza di una mamma diversamente giovane .

In questa intervista partiamo affrontando grandi temi economici di livello regionale, nazionale, mondiale e ci ritroviamo in un attimo a parlare della sua bambina e di come tutti vorremmo che un’economia più “sana” ed etica consegnasse un mondo migliore alle future generazioni.

Tre temi estremamente importanti, per le tre pubblicazioni su GoWare, ma anche molto diversi tra loro: la Carige, la maternità che oggi, per molteplici motivi, si procrastina sempre di più, le “certezze che crollano” in campo economico dopo la pandemia. Come sono nati questi tre saggi e come mai il desiderio di approfondire tematiche così lontane?

“In realtà, "Banche in sofferenza - La vera storia della Carige", uscito nel 2017 poco prima che esplodesse la crisi della banca, e "False verità - 9 incrollabili dogmi di economia e finanza in bilico dopo la pandemia del Coronavirus" sono il frutto del mio lavoro di giornalista economica e finanziaria, nel senso che hanno preso vita dai casi e dalle tematiche di cui mi occupo ogni giorno. E siccome seguo la finanza e in particolare il mondo bancario, tre anni fa, ho voluto raccontare come Carige è entrata in crisi. Mentre nel 2020 ho pensato che potesse essere interessante raccontare come a entrare in crisi, a causa della pandemia, sia stata l'intera impalcatura dell’economia e della finanza così come l'abbiamo conosciuta fino a oggi. Inoltre, in "False verità", c'è anche un capitolo dedicato ai cambiamenti, dal digitale al Fintech, che riguarderanno proprio il mondo delle banche e che sono stati fortemente accelerati dal Covid-19. Un discorso a parte, invece, merita "Manuale di sopravvivenza di una mamma diversamente giovane", un libro nato praticamente insieme con la mia bambina che oggi ha un anno e tre mesi e dedicato all'esperienza di genitore, unica ma talvolta molto faticosa, specie se come nel mio caso non si è più proprio, per così dire, una fanciulla in fiore. Ecco, volendo trovare un filo conduttore, potrei dire che il manuale racconta di come, a quasi quarant'anni, con la nascita della mia bimba, sia entrata un po' in crisi io stessa. Ma meno di Carige. E, soprattutto, io mi sono ripresa, ho trovato un equilibrio tra il mio essere mamma e la mia vita di una volta, e, sebbene più stanca, mi sento oggi molto più serena e felice di prima”.

Torniamo un attimo al libro precedente a questo: quali sono, da un punto di vista di una giornalista economista, le circostanze che spingono la donna a dover procrastinare nella sua vita una eventuale gravidanza? E, trovando un trait-d’union tra il secondo e il terzo libro, quello che viene presentato a “Un libro per l’estate” quest’anno, il Covid-19 quali conseguenze avrà? Allungherà ulteriormente i tempi a causa delle incertezze che ha portato con sé o invece potrebbe avere spinto molte donne, durante il lockdown, a ripensare tutta la propria vita in modo diverso?

“Penso che le incertezze del mondo in cui viviamo e la mancanza di attenzione verso i genitori lavoratori e in particolare verso le madri, con un'annessa carenza di servizi e infrastrutture per l'infanzia, rappresentino un fattore importante che può spingere molte donne a rimandare la maternità o a fare meno figli di quelli che vorrebbero. Si sente spesso dire che i figli sono nati sempre, anche in tempo di guerra: verissimo, ma per fortuna da allora, e mi riferisco chiaramente al caso italiano ed europeo, il ruolo della donna nella società è molto cambiato. Basti pensare che le donne hanno ottenuto il diritto di voto nel nostro Paese subito dopo la Seconda guerra mondiale. Detto ciò, non so se anche questo sia sintomo dei tempi e dell'incertezza, ma io ho provato tardi il desiderio di diventare madre. E sono stata molto fortunata perché sono riuscita a vederlo esaudito. Alla domanda sul Covid-19 è difficile rispondere, ma temo che abbia aumentato il grado di incertezza e inquietudine generali, contribuendo a svuotare più che a riempire le culle. Spero ovviamente di sbagliare”.

Ed ecco che arriviamo a “False verità”. Senza “spoilerare” troppo, perché è giusto che chi vuole approfondire il tema compri il libro: se dovessimo riassumere in due battute, quali sono le certezze già crollate durante il lockdown e quali potrebbero crollare a breve?

“Una delle principali certezze già crollate è quella di un'economia basata su una globalizzazione spinta e sulla delocalizzazione delle produzioni, perché con il "balletto delle mascherine" andato drammaticamente in scena durante la pandemia ci siamo resi conto di quanto sia fragile e quindi verosimilmente da rivedere un modello basato su un processo produttivo e su catene di fornitura che dipendono in gran parte da un solo Paese; nella fattispecie, dalla Cina. Un altro dogma crollato è quello del petrolio: chi ricorda la crisi petrolifera degli anni Settanta, che portò i prezzi alle stelle, difficilmente avrebbe potuto immaginare non solo che il cosiddetto "oro nero" andasse a zero ma che addirittura le quotazioni, almeno a un certo punto, potessero diventare negative. Eppure, in piena emergenza Coronavirus, è successo. Così come è accaduto che l'oro, il bene rifugio per eccellenza che ultimamente ha toccato nuovi record, sempre in piena emergenza, crollasse repentinamente. Un'altra verità trasformata in menzogna dal virus è che il Prodotto interno lordo mondiale, in un modo o nell'altro, sia destinato a crescere sempre: falso, perché il 2020 secondo le stime degli economisti sarà un anno in cui il Pil globale scenderà. Più in generale, passando agli altri dogmi, la pandemia ha messo in discussione il concetto di "banca sotto casa" tanto caro agli italiani così come la tanto osannata "sharing economy" dei vari Uber e Airbnb che ha preso piede negli ultimi anni e che ha subito un duro colpo. Al contrario, il Coronavirus potrebbe avere accelerato le spinte verso un'economia verde o “green economy”, attenta cioè alle tematiche ambientali e sociali, che erano già in atto ma che si riteneva richiedessero tempi molto lunghi per attecchire”.

Tornando ancora a “False verità”: durante il lockdown si è assistito al proliferare di varie forme di solidarietà, di cooperazione, fatte di donazioni e di mutui scambi. Potrebbe essere l’inizio di una nuova era per l’economia? E soprattutto: nel III Millennio, un’altra economia è ancora possibile?

“Credo che l'economia sia in continuo mutamento e che sì, un altro mondo sia ancora possibile. Malgrado il mio cinismo non mi consenta di affermare che il Covid-19 ci abbia reso migliori, o comunque non tutti, voglio sognare un'economia più legata all'etica e all'ambiente. Io stessa sono disposta e intenzionata a pagare di più per avere beni e servizi prodotti nel rispetto del lavoro delle persone ma anche degli animali e dell'ambiente. Lo dobbiamo ai nostri figli. E anche qui il cerchio si chiude, perché torno a parlare di mia figlia e del mondo migliore che mi piacerebbe lasciarle”.