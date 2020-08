L'anima del tango, gli "animali riCreati", le "Streghe Paciucone", il tributo ai Pink Floyd e tantissimo altro nell'agosto di Albisola Superiore

Una seconda metà di agosto ancora ricchissima di eventi, ad Albisola Superiore. Ecco il calendario degli appuntamenti in programma da oggi al 25 agosto.

Da lunedì 17 a domenica 30 agosto, IAT (piazzale Marinetti), dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Gli opposti

Esposizione d’arte di Francesco Masala.

Lunedì 17 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Volevo nascondermi”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Martedì 18 agosto, Biblioteca civica Manlio Trucco (corso Ferrari 193), ore 21.00

Storie tra le foglie: letture come abbracci

Letture serali in giardino, a cura del Comune di Albisola Superiore, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con lo staff della Biblioteca dei Ragazzi Pupi Rolandi, dell’istituto comprensivo delle Albisole. Per le letture ogni bambino dovrà potrà portarsi un cuscino su cui sedersi, una pila, una spray antizanzare. Mascherina obbligatoria all’ingresso. Prenotazione obbligatoria entro il 15 agosto.

Info e prenotazioni: 339/7288899

Martedì 18 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Joker”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Da mercoledì 19 a sabato 22 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Onward oltre la magia”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Venerdì 21 agosto, Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace), ore 17.30

Nel Parco con il CEA

Laboratorio “Animali RiCreati”, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Attività di animazione per bambini che unisce favola, creatività e gioco in un viaggio alla scoperta della bellezza della natura. Ogni bambino deve portare con sé un telo da stendere sull’erba e, al fresco degli alberi, potrà divertirsi a ricreare il proprio animale preferito. Materiali di scarto si trasformano tra le mani dei bambini, dando vita a originali e curiosi animali reali o di fantasia. Naturalmente, al termine ognuno potrà portare via con sé quanto realizzato. Il laboratorio è a numero chiuso, i bambini devono essere affiancati da un adulto durante l’attività. È necessario il rispetto delle norme antiCovid, per cui i partecipanti dovranno presentarsi muniti di propria mascherina e penna. Ad ogni partecipante sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per lo svolgimento dell’attività.

Prenotazione obbligatoria: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 info@cearivierabeigua.it

Venerdì 21 agosto, Istituto comprensivo delle Albisole (via alla Massa 7, ingresso scuole medie), ore 21.00

Storie tra le foglie: letture come abbracci

Intitolazione della Biblioteca dei Ragazzi a Pupi Rolandi e a seguire letture serali in giardino, a cura del Comune di Albisola Superiore, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con lo staff della Biblioteca dei Ragazzi Pupi Rolandi, dell’istituto comprensivo delle Albisole. Per le letture ogni bambino dovrà potrà portarsi un cuscino su cui sedersi, una pila, una spray antizanzare. Mascherina obbligatoria all’ingresso. Prenotazione obbligatoria entro il 18 agosto.

Info e prenotazioni: 339/7288899

Venerdì 21 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Piazzola Portrait: l’anima del tango

Concerto del trio ItineraMundi dedicato alla musica di Astor Piazzolla. Il trio è formato da Gianluca Campi (fisarmonica), Arianna Menesini (violoncello), Laura Lanzetti (pianoforte). In programma le “Cuatro Estaciones Portenas” (Verano – Otono – Invierno – Primavera), la Suite dell’Angel (Milonga – Muerte – Resurrecion) ed ancora Vuelvo al sur, Los suenos, Adios Nonino e le famose Olblivion e Libertango. Il Trio itinera Mundi si è costituito nel 2018 ed ha già all’attivo numerosi concerti in Italia ed all’estero, tra cui esibizioni negli Stati Uniti per l ‘Istituto Italiano di Cultura di Chicago. La tradizione pianistica chopiniana di Laura Lanzetti, la versatilità violoncellistica di Anna Menesini e il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi fanno di questo ensemble un trittico sonoro straordinario. ItineraMundi propone un repertorio arrangiato personalmente proprio per questa compagine unica nel suo genere.

Il concerto è arricchito dalla presenza di ballerini di tango.

Sabato 22 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Concerto di Never Too Late

La band, formata da Leano (batteria), Giancarlo (basso), Paolo e Graziano (chitarre), Flavio (tastiere) e Tiziana (voce), propone un repertorio di grandi classici del rock internazionale soprattutto degli anni '70 e '80, spaziando da Eric Clapton ai Toto, dai Pink Floyd alla grinta di Tina Turner, senza però dimenticare le più nobili produzioni italiane, come la Premiata Forneria Marconi.

Domenica 23 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Le streghe di Albisola

Spettacolo teatrale a cura della Compagnia teatrale A tutti quelli. Dopo tre anni dall'ultima loro apparizione (erano state viste a Liguritudine) si potranno rivedere le STREGHE PACIUCONE ad Albisola Superiore all'Arena Leone, dove metteranno in atto i loro sortilegi per fare innamorare il Marchese. Ci riusciranno o continueranno a fare pasticci?? Per gli adulti la visione e consigliata con la presenza di un bambino!!!

Lunedì 24 e martedì 25 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“La volta buona”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Martedì 25 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Following the Bell

Tributo ai Pink Floyd con la band The Hum.