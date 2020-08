Marina di Alassio Seafood Experience: ricette di alto livello sperimentate da turisti alassini e assessore regionale Mai

A firmare le ricette, incentrate sulla filosofia della stagionalità e del km zero, il giovane chef Giuseppe Falcone del Grand Hotel Diana: 28 anni e una grandissima passione per la cucina e la ricerca dalle eccellenze dei territori che utilizza in modo innovativo senza snaturarne i saperi e i valori della tradizione; nel suo curriculum alberghi e ristoranti di prestigio in Italia e all’estero: da Genova a Saint Moritz , da Portofino a New Port Galles .