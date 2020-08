Balestra (Villanova): "Settore ortoflorovivaistico messo in ginocchio dal Covid-19. Urgono aiuti concreti"

Pietro Balestra, sindaco di Villanova d’Albenga e candidato per Liguria Popolare alle prossime elezioni regionali, è stato promotore già durante la quarantena di un’iniziativa a tutela del settore ortoflorovivaistico messo in ginocchio dal Covid-19, con l’adesione di molteplici amministratori del comprensorio. Ci racconta il sindaco: “Durante il lockdown ho partecipato via-Skype a incontri e riunioni a più livelli e non sono mai rimasto soddisfatto dalle risposte che ho avuto. Il settore ortoflorovivaistico è stato uno dei più penalizzati dalla quarantena, per ragioni che è facile intuire: stiamo infatti parlando di prodotti rapidamente deperibili che, con la chiusura delle frontiere e il blocco dei trasporti, sono andati sprecati nei magazzini. Le normative emesse dal ministero sul ristoro del danno economico per le aziende del settore si sono focalizzate soprattutto a partire dal mese di aprile in poi, quando invece è stato proprio a marzo che si è avuto lo spreco maggiore”.

Sottolinea Balestra: “Il lockdown è caduto proprio a metà della primavera, quando sappiamo che per molte imprese agricole questo periodo equivale all’unico fatturato dell’anno. Se vogliamo parlare di numeri, possiamo ricordare che solo a marzo per molte aziende si concentra dal 70% fino talvolta addirittura al 100% del fatturato annuo. Il settore nella sola provincia di Savona conta circa 4mila addetti per un indotto da circa 200 milioni di euro annui e con un andamento stabile dal punto di vista dell’export. Per le aziende specializzate in aromatiche in vaso si parla di un danno economico pari a circa il 60-70% di perdite sul bilancio 2020”.

Su questo tema, lo ricordiamo, Pietro Balestra ha scritto una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministero dell’Agricoltura, al ministero dello Sviluppo Economico, al presidente della Regione e all’assessorato regionale competente, per ribadire l’importanza di un impegno unitario a sostegno della categoria ortoflorovivaistica. La lettera partita dal sindaco di Villanova d’Albenga ha prontamente avuto la sottoscrizione di numerose amministrazioni comunali del territorio.

Conclude Balestra: “Ci voleva qualcuno pronto a battere i pugni sul tavolo in sede istituzionale. Depauperamenti, spezzettamenti, delocalizzazioni ci hanno danneggiato la Piaggio Aerospace, ci hanno messo in ginocchio la sanità, ci hanno tolto gli ospedali, non permetteremo che ci uccidano anche le aziende agricole, ultime testimonianze della nostra storia e del lavoro dei nostri anziani”.