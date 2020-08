Regionali, la vice sindaco di Andora Patrizia Lanfredi entra a far parte della lista "Toti Presidente"

La vice Sindaco di Andora, Patrizia Lanfredi, annuncia la sua candidatura per la Provincia di Savona alle prossime elezioni Regionali del 20 e 21 settembre.

“Ho accettato la proposta di candidatura perché la ritengo un’ottima opportunità per poter dare voce al nostro territorio e un sostegno reale alle nostre comunità, portando la mia esperienza di amministratore locale e di persona concreta. Continuerò a lavorare ascoltando le famiglie, gli anziani, i cittadini, le Associazioni che necessiteranno di un aiuto tangibile. Desidero essere la loro “portavoce” affinché si possa dare vita a politiche che assicurino, nei piccoli e grandi Comuni, un presente più solido e sereno, senza assistenzialismo, ma grazie ad idee concretamente realizzabili.”

Patrizia Lanfredi propone agli elettori la sua esperienza e gli obiettivi raggiunti negli anni grazie a una efficace organizzazione delle procedure e delle risorse economiche pubbliche.

“Sono nata e cresciuta ad Andora da una famiglia ligure e vivo nell’entroterra saldamente ancorata al mio bellissimo e ricchissimo territorio ed alle sue tradizioni. Ho operato nell’ambito del volontariato e delle manifestazioni per diversi anni, ancor prima di essere nominata Assessore e poi vice Sindaco nel Comune di Andora, con deleghe alle Politiche Sociali, alle Associazioni, ai Trasporti e alle Manifestazioni turistiche - spiega Patrizia Lanfredi - grazie all'uso oculato dei fondi comunali, solo in ambito sociale, ogni anno, ho investito risorse per più di un milione di euro a favore delle famiglie, dei minori, dei disoccupati, degli anziani: riorganizzando l'assistenza economica e domiciliare, ma anche offrendo opportunità di socializzazione alla terza età, promuovendo l'apertura di centri sociali e spazi di incontro, organizzando corsi, visite culturali e ludiche a loro dedicate.

In questi anni ho voluto essere vicina alle persone, ho cercato di “leggere” i loro bisogni ed ho costruito interventi che hanno fornito un sostegno concreto. Parallelamente ho fatto in modo che le nuove iniziative turistico-culturali realizzate ad Andora, potessero creare anche occupazione oltre che promozione del territorio. Vorrei portare avanti anche il mio modello di semplificazione burocratica, realizzato con successo grazie allo “Sportello delle Associazioni” ideato per Andora: mi impegnerò per far crescere le proposte sportive e turistiche oltre l’estate, perché in Liguria ogni stagione ha il suo fascino: con montagne, colline e mare in pochi chilometri, clima sempre mite, angoli sconosciuti e suggestivi, senza dimenticare le prelibatezze enogastronomiche”.

Patrizia Lanfredi svolge da anni un'intensa attività nel mondo del sociale e vicina alle associazioni nell’organizzazione di eventi. Ha intrapreso la carriera politica nel 2014, eletta nella lista civica Andora Più. È stata riconfermata nelle elezioni comunali del 2019, con un record di ben 656 preferenze.