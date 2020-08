Dego: quattromila euro a scopo benefico raccolti dalla "Fiascollettiva artistica"

Quattromila 'grazie'. È il bilancio di quanto raccolto, in euro, dal Circolo Culturale Dego insieme allo staff della Fiascolata grazie all'asta benefica on line che si è avvalsa della partecipazione di 56 artisti (con 57 opere di cui 55 donate per la raccolta fondi), al fine di far proseguire l'intento di solidarietà e sostegno che la tradizionale Fiascolata deghese – quest'anno rinviata a causa delle misure restrittive riguardanti il corona virus - ha sempre assicurato ai progetti benefici. Per l'Aisla di Savona e Imperia sono stati raccolti quattromila euro destinati ad assicurare ulteriormente l'assistenza domiciliare alle famiglie dei malati di Sla. Un gesto di cuore e di coraggio oltre che di speranza, in un momento di grandi difficoltà sotto tutti i punti di vista. L'asta online, terminata il 21 giugno proprio in concomitanza con la “Giornata Mondiale della Sla”, ha mosso una catena di solidarietà che non ha fatto mancare all'Aisla il contributo derivante dalla Fiascolata di Dego